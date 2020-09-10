Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель объявил, за какую команду будет выступать в следующем сезоне.

33-летний немец подписал контракт с «Астон Мартин» – сейчас команда называется «Рейсинг Пойнт».

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«Рад наконец поделиться новостями о своем будущем. Горд тем, что в 2021 году буду пилотом «Астон Мартин». Для меня это новое приключение с поистине легендарной автокомпанией. Я впечатлен результатами, которых команда добилась в этом году, и считаю, что будущее будет ее ярче.

Энергия Лоренса Стролла и его приверженность к спорту вдохновляют, и я думаю, что вместе мы можем сделать что-то необыкновенное. Я до сих пор люблю «Формулу-1», и моя единственная мотивация – бороться за высокие места. Очень почетно добиваться этого с «Астон Мартин», – заявил Феттель.

Феттель становился чемпионом в составе «Ред Булла»

Перед стартом сезона-2020 стало известно, что в конце года Феттель покинет «Феррари», а вместо него будет выступать Карлос Сайнс.

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