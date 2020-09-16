Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят выложил фото с бывшим бойцом UFC Конором Макгрегором.
«Было круто познакомиться с Ноториусом. Великолепный человек и отличный боец!» – подписал пост в инстаграме гонщик команды «Альфа Таури».
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- Квят занял седьмое место на девятом этапе «Формулы-1» – Гран-при Тосканы.
- Следующий этап в сезоне-2020 пройдет в Сочи 25-27 сентября.
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