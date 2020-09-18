Швейцарский нейрохирург Эрих Ридерер считает, что состояние экс-пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера не улучшится.

«Думаю, Михаэль находится в вегетативном состоянии – он проснулся, но не отвечает. Он дышит, сердце бьется. Вероятно, он может садиться и делать с чужой помощью маленькие шаги, но не более. Полагаю, это его максимум. Думаю, нет шансов увидеть его таким, каким он был до аварии», – цитирует профессора Ридерера RMC Sport.

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Он полагает, что подобного сценария можно было избежать, если бы врачи быстрее приняли решение о проведении первой операции, которая была сделана через два часа после аварии.

«Нейрохирурги всегда говорят: «Время – мозг». Действовать нужно немедленно. Но Шумахер – хорошо известная фигура. Наверное, они слишком долго ждали», – заключил профессор в интервью для документального фильма «Михаэль Шумахер: в поисках правды».

Трагический инцидент произошел с Шумахером в декабре 2013 года – он катался на лыжах, упал и получил травму головы.

51-летний немец – семикратный чемпион «Формулы-1».

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