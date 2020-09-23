Болельщики «Формулы-1» назвали пилота, наиболее впечатлившего их за первые девять гонок сезона.
Победителем стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис – 20-летний британец набрал 23 процента голосов. Второй – Пьер Гасли из «Альфа Таури» (18 процентов), только третий – лидер общего зачета из «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (12 процентов). Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за одну команду с Гасли, получил менее 1 процента голосов.
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Квят вышел на ринг с Конором Макгрегором
- Норрис заехал на подиум на Гран-при Австрии, после девяти гонок он идет на четвертом месте общего зачета.
- Тотал возглавляет Хэмилтон.
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