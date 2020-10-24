Отец первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова Александр Петров скончался после покушения, произошедшего в его коттедже под Выборгом в поселке Великое.
Нападавший использовал огнестрельное оружие, сейчас выясняются точные обстоятельства произошедшего, сообщает издание 47news.
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- Александр Петров был одним из крупнейших бизнесменов в Выборге, некоторые региональные издания даже называли его «хозяином Выборга».
- Петров-старший активно помогал развитию карьеры сына в автоспорте, когда Виталий шел к главной цели – «Формуле-1».
(Фото: газета «Выборг» )
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