Пресс-атташе Министерства культуры Монголии Унро Янчив потребовала извинений от гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который во время пятничной свободной практики Гран-при Португалии назвал Лэнса Стролла из «Рейсинг Пойнт» «монголом». Это случилось после столкновения Ферстаппена и Стролла.

«Мы можем подать жалобу (в правительство Нидерландов и Международную федерацию автоспорта – прим. Eurosport), если он не извинится. Использование слова «монгол» в 21-м веке неуместно. Это должны понимать все спонсоры в Формулы-1, ведь Ферстаппен – пример для подражания для многих болельщиков», – написала Янчив в твиттере.

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Слово «монгол» в английском языке употребляется как синоним для обозначения людей с синдромом Дауна. По окончании свободной практики Ферстаппена спросили, не думает ли он, что его слова могли обидеть определенную группу людей. «Это не моя проблема», – ответил голландец.

В общем зачете «Ф-1» сезона-2020 Ферстаппен занимает третью строчку с 162 очками, Макс выиграл 1 Гран-при.

Лидирует британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», на его счету 256 очков и 8 выигранных Гран-при.

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