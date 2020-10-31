Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят может потерять место в команде – об этом стало известно после того, как боссы «Ред Булл» пролонгировали контракт на сезон-2021 только с Пьером Гасли.

«Как и раньше, я сосредоточен на работе в конкретной гонке, пытаюсь делать максимум для команды. Я провел немало хороших этапов, а гонка в Португалии была единичным исключением. Я планирую и дальше делать все, что в моих силах до конца сезона. Затем посмотрим, что произойдет. Удивило ли меня, что в команде объявили только о контракте с Пьером? Нет», – приводит слова Квята f1news.ru.

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Кто может заменить Даниила в «Альфа Таури»?

Такой кандидат уже есть – это 20-летний японец Юки Цунода, гонщик программы развития «Ред Булл», который сейчас выступает в «Формуле-2». В ближайшее время он пройдет первые тесты на болиде «Формулы-1», соответствующее сообщение в середине октября появилось в твиттере «Альфа Таури».

«Впервые в машине «Формулы-1». Юки проходит подгонку сиденья на нашей базе в Фаэнце. Он готовится к заездам 4 ноября в Имоле», – говорилось в сообщении.

Так что, Квят уже точно аут?

К сожалению, эта вероятность существенно выше 50%. Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко уже упомянул Цуноду в качестве будущего напарника Гасли, когда объяснял продление его контракта:

Мне нужен очень сильный гонщик, особенно если в другом болиде в следующем году будет новичок Цунода. Гасли – неотъемлемая часть философии нашей компании. Мы не можем ослабить «Альфа Таури», особенно сейчас, когда на рынке много хороших гонщиков. Пьер получил от нас прибавку и обещание, что мы продолжим переговоры в конце 2021 года.

Сам же японец предельно амбициозен: в будущем он намерен затмить ни много ни мало Макса Ферстаппена. «Сейчас я не самый быстрый на планете, потому что впереди меня есть Макс Ферстаппен. Но в конце концов я хочу опередить его и стать лучшим в мире», – говорит Цунода.

Квят занимает 14-е место в общем зачете гонщиков «Формулы-1» сезона-2020, россиянин набрал 14 очков. Гасли идет на девятом месте, набрав 63 балла, на счету Пьера победа на Гран-при Италии.

Лидером общего зачета является Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» – он оторвался от всех конкурентов с 256 очками.

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