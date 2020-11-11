Великий чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер не появляется на публике с момента злополучного инцидента в декабре 2013 года: он упал, катаясь на горных лыжах, и получил травму головы. Некоторое время легендарный пилот провел в коме, год назад появились слухи о его лечении стволовыми клетками.

Сегодня фамилию Шумахеров на трассе представляет его 21-летний сын Мик. Парень успешно выступает в «Формуле-2» и стремится в первый эшелон королевских гонок – он претендует на одно из мест в «Хаасе» на сезон-2021. За четыре гонки до конца Шумахер-младший возглавляет общий зачет второго эшелона.

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Мик Шумахер Фото: Getty Images

В начале карьеры Мик и его семья скрывали происхождение юноши – первые гонки он проехал под фамилией матери Коринны. В 2008 году девятилетний пилот сел за руль карта на соревнованиях в Испании как Мик Бетш. Только на сезон-2015 Мик заявился Шумахером: он провел успешную карьеру в картинге и готовился к дебюту в «Формуле-4».

«Мы старалась как можно дольше сохранять настоящее имя незаметным, чтобы получить больше свободы, – пояснил Мик. – Псевдним дал мне возможность вырасти самостоятельно и понять, как это – быть обычным ребенком и обычным гонщиком.

Переходя в категории «Формулы», я знал, что мне будет уделяться повышенное внимание. Но я уже хотел участвовать в гонках под полным именем, и я горжусь тем, что сейчас оно нанесено на мой комбинезон и болид.

Медиа уделяли мне больше внимания, чем другим. Но мы всегда пользовались большим уважением в этой области. Если я просил о конфиденциальности, в которой нуждаюсь, то они предоставляли ее мне. И я очень благодарен за это».

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