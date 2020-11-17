Команда Формулы-1 «Хаас» фактически определилась с составом на сезон-2021. Американцы планируют выступать с двумя новичками из «Формулы-2»: российским пилотом Никитой Мазепиным и немецким гонщиком Миком Шумахером. «Хаас» уже подписал контракты с обоими пилотами, но пока не объявил о сделке.

Все из-за Мазепина: на данный момент ему не гарантирована суперлицензия, которая позволяет выступать в «Формуле-1». Никите требуется набрать еще восемь баллов для необходимых 40. Для этого 21-летнему гонщику нужно занять в личном зачете «Формулы-2» в сезоне-2020 место не ниже седьмого. На данный Мазепин делит с Робертом Шварцманом пятое-шестое места и опережает идущего восьмым Чжоу Гуаньюя на 20,5 очков.

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Если Никита не удержит нужной позиции, то вряд ли получит контракт с «Хаасом», сообщает «Чемпионат». Правда, команда рассчитывает на сотрудничество с россиянином и уже изучает варианты с привлечением новых спонсоров из России.

Сейчас Мазепин выступает в «Формуле-2» за Hitech Grand Prix.

21-летний Мик Шумахер является гонщиком команды «Prema Powerteam».

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