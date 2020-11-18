Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон признан самым влиятельным британцем с темным цветом кожи в 2020 году по мнению Powerlist 2021.
Спортсмен активно выражал позицию по поводу расового неравенства и поддерживал акцию BLM. Вторым в списке стал профессор Кевин Фентон (занимается изучением COVID-19), третье – у хип-хоп исполнителя Stormzy.
«Для меня первая строчка в списке – абсолютная честь, я это очень ценю. Для меня это монументальный момент. Очень горжусь признанием, особенно сообществе темнокожих. Все представители этого списка являются вдохновляющими фигурами и лидерами в своей индустрии. Если честно, я в восторге от того, что меня упоминают в одном ряду с ними», – цитирует Хэмилтона BBC.
- В списке за пределами топ-10 остались футболисты «МЮ» и «Сити» Маркус Рэшфорд и Рахим Стерлинг, бегунья Дина Ашер Смит и боксер Энтони Джошуа.
- Хэмилтон выиграл Гран-при Турции и досрочно взял седьмое чемпионство в карьере, сравнявшись по этому показателю с Михаэлем Шумахером.