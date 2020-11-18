«Для меня первая строчка в списке – абсолютная честь, я это очень ценю. Для меня это монументальный момент. Очень горжусь признанием, особенно сообществе темнокожих. Все представители этого списка являются вдохновляющими фигурами и лидерами в своей индустрии. Если честно, я в восторге от того, что меня упоминают в одном ряду с ними», – цитирует Хэмилтона BBC.