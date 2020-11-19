«Думаю, соперникам Льюиса было страшновато слышать подобные заявления. Парням, вроде Боттаса, Ферстаппена, Феттеля – да кого угодно! – если Льюис говорит, что это только начало, то, Боже, с какими же результатами он закончит? Никто не думал, что достижения Шумахера будут повторены и побиты, а теперь Льюис это сделал. Это одно из величайших достижений не только в «Формуле», но и во всем спорте», – цитирует 35-летнего Росберга GPFans.