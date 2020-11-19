Нико Росберг, экс-пилот «Формулы-1» и бывший напарник Льюиса Хэмилтона по «Мерседесу», оценил слова британца, который после завоевания седьмого титула заявил, что это только начало.
«Думаю, соперникам Льюиса было страшновато слышать подобные заявления. Парням, вроде Боттаса, Ферстаппена, Феттеля – да кого угодно! – если Льюис говорит, что это только начало, то, Боже, с какими же результатами он закончит? Никто не думал, что достижения Шумахера будут повторены и побиты, а теперь Льюис это сделал. Это одно из величайших достижений не только в «Формуле», но и во всем спорте», – цитирует 35-летнего Росберга GPFans.
Гран-при Турции
🔥 Хэмилтон взял седьмое чемпионство и повторил великий рекорд Шумахера
- За последние шесть лет только Росберг отобрал титул у Хэмилтона (в 2016 году).
- В 2020-м Льюис завоевал чемпионство досрочно, победив на Гран-при Турции.
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