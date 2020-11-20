Шестикратный чемпион мира по снукеру Ронни О’Салливан достаточно жестко высказался в адрес своего соотечественника Льюиса Хэмилтона. По мнению 44-летнего англичанина, достижения гонщика «Мерседес» трудно объективно оценить.
«Конечно, лично для Льюиса седьмой чемпионский титул в «Формуле-1» – огромное достижение. Но на лучшей машине можно позволить себе несколько ошибок и все равно выиграть. Это как ехать, курить сигару и рулить одной рукой. Так что сложно сказать, насколько он великий спортсмен, – сказал О’Салливан в интервью Daily Star. – Я смотрю многие виды спорта и всегда обращаю внимание на то, насколько равные условия в соревновании. Если машина на секунду быстрее остальных, то все что остается сделать – опередить напарника по команде. А Боттас, кажется, вполне доволен ролью второй скрипки.
Я вот, честно говоря, чувствовал бы себя странно, если бы играл в снукер при большем количеством «карманов» (лузы в бильярде), чем у моего соперника. Просто я считаю, что у спортсмена не должно быть преимущества. Нельзя выбирать соперников и иметь лучшую экипировку. Так что для меня великие спортсмены – это Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Фил Тейлор, Тайгер Вудс, Лионель Месси, Криштиану Роналду».
- Ронни О'Салливан – шестикратный чемпион мира по снукеру, последний титул он завоевал в 2020 году.
- Хэмилтон победил на Гран-при Турции, взял седьмое чемпионство и повторил великий рекорд Шумахера.