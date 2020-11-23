Слухи появились несколько недель назад, когда гонщик и дочь трехкратного чемпиона мира «Формулы-1» Нельсона Пике обменялись стихами. Минувшим вечером в социальных сетях появилась совместная фотография Макса и Келли с вечеринки. Фото опубликовал один из друзей Келли.