Нидерландский гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен, вероятно, встречается с Келли Пике – бывшей девушкой и матерью дочки Даниила Квята.
Слухи появились несколько недель назад, когда гонщик и дочь трехкратного чемпиона мира «Формулы-1» Нельсона Пике обменялись стихами. Минувшим вечером в социальных сетях появилась совместная фотография Макса и Келли с вечеринки. Фото опубликовал один из друзей Келли.
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«Теперь это официально: Макс Ферстаппен встречается с Келли Пике», – написал один из пользователей в соцсетях.
- Келли несколько лет встречалась с российским гонщиком Данилом Квятом, и в июле 2019-го у них родилась дочь Пенелопа.
- В конце того же года они расстались. Как заявила сама Келли, они остались друзьями.
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