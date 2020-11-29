Пилот команды Haas Ромен Грожан чудом избежал серьезной травмы после того, как его автомобиль загорелся на Гран-при Бахрейна. Инцидент произошел на старте гонки, когда 34-летний гонщик развернулся, подрезал машину Даниила Квята и врезался в ограждение.

Его машину мгновенно охватило пламя, и французский пилот чудом выбрался из обломков.

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Ромен получил легкие ожоги ног, у него сломаны несколько ребер. Гонщика на вертолете доставили в больницу.

  • Грожану 34 года. С 2012 по 2015 годы он выступал за Lotus.
  • 22 октября Ромен объявил, что после этого сезона он покинет Haas.

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