Пилот команды Haas Ромен Грожан чудом избежал серьезной травмы после того, как его автомобиль загорелся на Гран-при Бахрейна. Инцидент произошел на старте гонки, когда 34-летний гонщик развернулся, подрезал машину Даниила Квята и врезался в ограждение.
Его машину мгновенно охватило пламя, и французский пилот чудом выбрался из обломков.
Гран-при Эмилии-Романьи
Хэмилтон выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Квят – четвертый
Ромен получил легкие ожоги ног, у него сломаны несколько ребер. Гонщика на вертолете доставили в больницу.
- Грожану 34 года. С 2012 по 2015 годы он выступал за Lotus.
- 22 октября Ромен объявил, что после этого сезона он покинет Haas.
Гран-при Германии
Пилот «Ф-1» потерял управление, вернул его и выдал поворот на 360 градусов, будто из видеоигры
Гран-при Италии
Квалификация Гран-при Италии остановлена из-за вылета Грожана с трассы