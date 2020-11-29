Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бахрейна в «Формуле-1». На второй строчке финишировал Макс Ферстаппен («Ред Булл»; +1,254). Третье место на подиуме у еще одного пилота «Ред Булл» Александера Албона (+8,005).

Албон воспользовался сходом Серхио Переса («Рейсинг Пойнт») за три круга до финиша. Российский гонщик Даниил Квят завершил гонку на 11-й позиции, его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли стал шестым.

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  • Гонка была омрачена ужасной аварией Ромена Грожана, чей автомобиль загорелся после столкновения с препятствием.
  • Также по ходу гонки перевернулся автомобиль Лэнса Стролла.

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