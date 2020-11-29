Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бахрейна в «Формуле-1». На второй строчке финишировал Макс Ферстаппен («Ред Булл»; +1,254). Третье место на подиуме у еще одного пилота «Ред Булл» Александера Албона (+8,005).