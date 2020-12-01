Команда «Хаас» объявила о подписании контракта с российским гонщиком Никитой Мазепиным, сообщается на официальном сайте американской команды «Формулы-1». 21-летний гонщик станет четвертым россиянином, который получил место в «королевских гонках», после Виталия Петрова, Сергея Сироткина и Даниила Квята.
– Стать пилотом «Формулы-1» для меня – это исполнение мечты всей жизни. Я очень ценю доверие, оказанное мне Джином Хаасом, Гюнтером Штайнером и всей командой. Они дают возможность молодому пилоту, и я благодарен им за это. С нетерпением жду начала нашего сотрудничества как на трассе, так и за ее пределами. И, естественно, хочу продолжать демонстрировать свои способности после сильного сезона в «Формуле-2», – сказал Мазепин официальному сайту «Хаас».
Никита присоединится к «Хаасу» с сезона 2021 года. С ним подписан долгосрочный контракт. Сейчас Мазепин выступает в «Формуле-2» за команду Hitech Grand Prix и занимает третье место в общем зачете.
- Партнером Никиты в «Хаас» станет Мик Шумахер.
Отец Никиты Дмитрий Мазепин – председатель совета директоров «Уралхима»