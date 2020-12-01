– Стать пилотом «Формулы-1» для меня – это исполнение мечты всей жизни. Я очень ценю доверие, оказанное мне Джином Хаасом, Гюнтером Штайнером и всей командой. Они дают возможность молодому пилоту, и я благодарен им за это. С нетерпением жду начала нашего сотрудничества как на трассе, так и за ее пределами. И, естественно, хочу продолжать демонстрировать свои способности после сильного сезона в «Формуле-2», – сказал Мазепин официальному сайту «Хаас».