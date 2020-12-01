Это значит Мазепин-гонщик совсем плох?

Нет. Просто папа имеет сильное влияние на его карьеру. В 2016-м миллиардер выкупил у Жана Алези команду в «Формуле-3» специально под сына. За два года в болиде HitechGP Никита не одержал ни одной победы, но трижды поднимался на подиум. А потом случился неожиданный разворот: Мазепин-младший ушел из команды отца в серию GP3, где в первом же сезоне доехал до второго места в общем зачете и получил шанс выступить в «Формуле-2».

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Правда, дебют вышел неважным: 0 подиумов и 18-е место в общем зачете. В этот момент его карьера могла сгореть еще быстрее, чем болид Романа Грожана, но на помощь пришли миллионы из России. Отец вложил дополнительные деньги, и HitechGP заявился в чемпионат «Ф-2». Вторым шансом гонщик воспользовался. В этом сезоне он едет настолько здорово, что взлетел на третье место в общем зачете. Впереди – два воспитанника академии «Феррари» Мик Шумахер и Каллум Илотт, с которыми соперничать практически невозможно.

Как Мазепина забрал «Хаас»?

В последние два года «Хаас» выступает очень плохо. В прошлом сезоне подводило шасси, в этом – двигатели «Феррари». Инвесторы уже не так воодушевлены, как после ярких дебютных лет, когда команда постоянно боролась за очки. И не скрывали, что ищут дополнительных спонсоров. Во время Гран-при России по паддоку пошли слухи о тайной встрече Дмитрия Мазепина с руководителем «Хааса» Гюнтером Штайнером. Bild тут же написал, что миллиардер хочет не просто устроить в команду сына, но и купить весь «Хаас». Однако Штайнер все опровергал.

– Я давно знаю Мазепина. Он посетил Гран-при России по очевидным причинам – в конце концов, он русский. Мазепин был в нашем моторхоуме со своей семьей. Мы выпили кофе, вот и все», – рассказывал он. При этом немец не скрывал, что теоретически гонщик Мазепин может их заинтересовать интересен.

Что ждать от дуэта с Шумахером?

Дальше все развивалось очень стремительно. 10 октября Canal+ сообщил, что Никита близок к переходу в «Хаас», а 19 октября Motorsport написал, что напарником россиянина станет Мик Шумахер. Грожана и Магнуссена заранее отправили на рынок свободных агентов, все ждали официального объявления молодых пилотов.





Однако Мазепина представили только сегодня, даже не указав продолжительность контракта. Вероятно, он будет гоняться до того момента, пока этот проект поддерживает отец. Хоть официально и не сообщается о его связи с «Хаас», однако все понимают: без Мазепина-старшего Никите трудно было бы оказаться в команде.

Контракт Шумахер и вовсе еще не подтвержден. Но болельщики уже ожидают интересного противостояния: Мик Шумахер, сын великого и тяжело больного пилота, против Никиты Мазепина – золотого мальчика, которому сильно помогает отец.

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