Сын легендарного Михаэля Шумахера Мик Шумахер сам стал гонщиком «Формулы-1».
«Хаас» объявил о подписании долгосрочного контракта с 21-летним немецким пилотом. Мик войдет в полностью обновленный состав конюшни на сезон-2021.
Гран-при Бахрейна
Грожан записал видео из больницы после ужасной аварии
«Перспектива выступать в «Формуле-1» в следующем году делает меня счастливым, у меня просто нет слов. Хочу поблагодарить команду «Хаас», «Скудерию Феррари» и Ferrari Driver Academy за оказанное мне доверие. Я всегда верил, что моя мечта о «Формуле-1» осуществится», – признался Шумахер-младший.
Днем ранее «Хаас» подписал контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Мик Шумахер в «Формуле-2» выступал за одну команду с еще одним представителем России – Робертом Шварцманом.
- Отец Мика Михаэль Шумахер семь раз становился чемпионом мира.
Гран-при Бахрейна
Директор «Формулы-1» рассказал, что спасло жизнь Грожану
Формула-1
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна. У Квята 11-я строчка