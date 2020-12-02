«Перспектива выступать в «Формуле-1» в следующем году делает меня счастливым, у меня просто нет слов. Хочу поблагодарить команду «Хаас», «Скудерию Феррари» и Ferrari Driver Academy за оказанное мне доверие. Я всегда верил, что моя мечта о «Формуле-1» осуществится», – признался Шумахер-младший.