Британский гонщик Джордж Расселл проведет предстоящий Гран-При Сахира за рулем машины Mercedes. Юниор «Серебряных стрел» заменит заболевшего коронавирусом Льюиса Хэмилтона. Расселл ради этого шага покидает команду Williams, где его заменит Джек Эйткен.
«Большое спасибо Mercedes за оказанное мне доверие. Конечно, никто не заменит Хэмилтона, но я постараюсь помочь команде всем, чем смогу, когда окажусь за рулем. С нетерпением жду начала гоночного уикенда. Но самое главное: я желаю Льюису скорейшего выздоровления», – прокомментировал Расселл. Пилот Williams таким образом оформил возвращение в Mercedes. Рассел в 2017 году заключил контракт с немецкой командой и стал участником их юниорской программы. В 2019 году Джордж стал боевым пилотом Williams, где его напарником был польский пилот Роберт Кубица, вернувшийся в элитный класс гонок после тяжелейшей травмы. В связи с болезнью Хэмилтона Williams пошли на встречу партнерам и отпустили Расселла в Mercedes.
Босс команды Mercedes Тото Вольф добавил: «Я хочу поблагодарить наших верных партнеров из Williams за их сотрудничество и открытость, благодаря которым это стало возможно. Переговоры прошли позитивно и прагматично. Перед Джорджем стоит непростая задача: адаптироваться к новой для себя машине. Но он готов к гонкам и хорошо понимает особенности шин 2020 года и их работы на машинах нынешнего поколения».
- Джордж Расселл провел только один сезон в «Формуле-1». До этого британец выступал в картинге, «Формуле-Рено» 2.0, «Формуле-4», Европейской «Формуле-3», GP3 и ФИА «Формуле-2».
- Льюис Хэмилтон – семикратный чемпион гонок в классе «Формула-1».
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