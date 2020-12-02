«Большое спасибо Mercedes за оказанное мне доверие. Конечно, никто не заменит Хэмилтона, но я постараюсь помочь команде всем, чем смогу, когда окажусь за рулем. С нетерпением жду начала гоночного уикенда. Но самое главное: я желаю Льюису скорейшего выздоровления», – прокомментировал Расселл. Пилот Williams таким образом оформил возвращение в Mercedes. Рассел в 2017 году заключил контракт с немецкой командой и стал участником их юниорской программы. В 2019 году Джордж стал боевым пилотом Williams, где его напарником был польский пилот Роберт Кубица, вернувшийся в элитный класс гонок после тяжелейшей травмы. В связи с болезнью Хэмилтона Williams пошли на встречу партнерам и отпустили Расселла в Mercedes.