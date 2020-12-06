Российский гонщик Даниил Квят считает, что его высокое шестое место в квалификации на Гран-при Сахира не повлияет на его шансы остаться в команде «Альфа Таури» и в «Формуле-1» в целом на 2021 год.

Всего в третий раз в сезоне-2020 Квят опередил напарника Пьера Гасли, причем он оказался быстрее француза на 0,2 секунды. Препятствий для замены Даниила на Юки Цуноду не осталось

Bahrain Grand Prix Грожан встретился с людьми, которые спасли его. Трогательное видео ВЧЕРА В 14:24

«Шансы остаться крайне малы. Я смирился еще какое-то время назад, – цитирует Квята GrandPX. – В «Формуле-1» осталось всего одно свободное место, а «Ред Булл» надо продвигать своих молодых гонщиков. По крайней мере, так я слышал, и это справедливо.

Я не живу в мире грез и знаю, как все устроено в «Ф-1». В квалификации в Сахире я показал, чего стою. Поэтому если меня не будет в «Формуле-1» в следующем году, то я сделаю все, чтобы вернуться в 2022-м».

Квят занимает 14-е место в Кубке мира, он набрал 26 очков.

В сезоне осталось две гонке – Гран-при Сахира и Гран-при Абу-Даби.

Bahrain Grand Prix Детальная 3D-реконструкция аварии Грожана. Что спасло жизнь пилота? 03/12/2020 В 11:09