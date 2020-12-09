Российский новичок «Формулы-1» Никита Мазепин попал в неприятный скандал с участием девушки.

21-летний Мазепин выложил видео, на котором едет в машине со спутницей и начинает к ней приставать – в частности, кладет руку ей на грудь. Та препятствует и показывает в камеру средний палец.

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Мазепин вскоре удалил видео, но его успели сохранить. Посмотреть можно по ссылке.

На сайте Change.org появилась петиция к «Хаасу» с требованием исключить российского пилота из состава команды.

Никита Мазепин Фото: Getty Images

«Призываем к немедленным действиям со стороны FIA и всех вовлеченных по лишению Никиты Мазепина его места в «Формуле-1». Просим сослаться на второй пункт Приложения В Международного спортивного кодекса. Его действия заставили многих усомниться в характере чемпионата «Формулы-1» и руководящих органов.

У него есть история сексуального хищничества в отношении женщин, он также агрессивен на трассе, а теперь изнасиловал неизвестную женщину и выложил это в соцсети, чтобы все могли увидеть», – говорится в тексте петиции.

Мазепин выложил официальное заявление, в котором извинился за содеянное.

«Хотел бы принести извинения за свои недавние действия – и за само неподобающее поведение, и за тот факт, что все было размещено в социальных сетях. Извиняюсь за оскорбление, которое я в самом деле нанес, и за то, что поставил в неловкое положение «Хаас». Как пилот «Формулы-1» я обязан придерживаться более высоких стандартов, и я признаю, что подвел самого себя и многих людей вокруг. Я обещаю извлечь уроки», – написал гонщик.

В «Хаасе» осудили действия Мазепина. «Команда не оправдывает поведение Никиты Мазепина в видео, недавно опубликованном на его странице. Факт размещения этого ролика вызывает у нас отвращение. Этот вопрос рассматривается внутри коллектива, и в настоящее время других комментариев не будет», – говорится в заявлении.

Второе место в «Хаасе» на сезон-2021 получил немец Мик Шумахер – чемпион «Формулы-2» и сын Михаэля Шумахера.

Если на Мазепина не наложат санкции, он будет единственным представителем России в «Формуле-1» в 2021 году.

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