Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин, который с нового сезона будет выступать за команду «Хаас», вляпался в скандал. Он опубликовал в инстаграме видео, как трогает за грудь девушку.
На сайте Change.org появилась петиция к «Хаасу» с требованием исключить Мазепина из состава команды. Но сам пилот остудил градус происходящего, принеся извинения. Следом непосредственная участница видео – модель Андреа Диваль, к которой приставал Никита – разъяснила, что в этом ролике не было и толики харассмента.
«Привет, ребята! Хочу, чтобы вы знали, что мы с Никитой давно дружим. На этом видео не было ничего серьезного. Мы очень доверяем друг другу. Это был всего лишь глупый способ пошутить друг с другом. Я выложила это видео в его сторис в качестве шутки для тех, кто в теме. И теперь искренне сожалею. Даю вам слово, что Никита является действительно хорошим человеком. И он никогда не сделает ничего такого, чтобы причинить мне боль или унизить меня», – написала девушка в инстаграме.
Кстати, на ее страничке, помимо письма, есть еще достаточно интересного.
- Второе место в «Хаасе» на сезон-2021 получил немец Мик Шумахер – чемпион «Формулы-2» и сын Михаэля Шумахера.
- Если на Мазепина не наложат санкции, он будет единственным представителем России в «Формуле-1» в 2021 году.