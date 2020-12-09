На сайте Change.org появилась петиция к «Хаасу» с требованием исключить Мазепина из состава команды. Но сам пилот остудил градус происходящего, принеся извинения. Следом непосредственная участница видео – модель Андреа Диваль, к которой приставал Никита – разъяснила, что в этом ролике не было и толики харассмента.

«Привет, ребята! Хочу, чтобы вы знали, что мы с Никитой давно дружим. На этом видео не было ничего серьезного. Мы очень доверяем друг другу. Это был всего лишь глупый способ пошутить друг с другом. Я выложила это видео в его сторис в качестве шутки для тех, кто в теме. И теперь искренне сожалею. Даю вам слово, что Никита является действительно хорошим человеком. И он никогда не сделает ничего такого, чтобы причинить мне боль или унизить меня», – написала девушка в инстаграме.