Петиция с требованием уволить российского пилота «Хааса» Никиту Мазепина из «Формулы-1» за неподобающее поведение набирает популярность.

Менее чем за сутки к утру 10 декабря требование на сайте Change.org подписали почти 25 тысяч человек.

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«Призываем к немедленным действиям со стороны FIA и всех вовлеченных по лишению Никиты Мазепина его места в «Формуле-1». Просим сослаться на второй пункт Приложения В Международного спортивного кодекса. Его действия заставили многих усомниться в характере чемпионата «Формулы-1» и руководящих органов.

У него есть история сексуального хищничества в отношении женщин, он также агрессивен на трассе, а теперь изнасиловал неизвестную женщину и выложил это в соцсети, чтобы все могли увидеть», – говорится в тексте петиции.

«Я хочу, чтобы мою страну представляли сильные и уважаемые люди, а не человеческий мусор, насильники и любители вставать на колено. Черный флаг для Никиты Мазепина», – написал под петицией подписант Константин Лесной.

«Его поведение неприемлемо в любой сфере жизни, он не должен быть лицом команды «Формулы-1», – согласен Джилл Кроуни.

«У него было много шансов, но он так ничему и не научился. Позор тебе, Мазепин. Независимо от того, насколько ты будешь быстр, никто тебя не поддержит. Лично я не смогу понять, если «Хаас» оставит тебя в команде», – пишет Фуджинума Юники.

Незадолго до создания петиции в инстаграме 21-летнего Мазепина появилось видео, на котором он пристает к девушке в машине. Пилот удалил ролик и извинился.

«Хаас» обещал провести внутреннее расследование. Если гонщик не потеряет место, то будет выступать в «Формуле-1» в сезоне-2021.

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