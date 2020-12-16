Основатель «Уильямс» Фрэнк Уильямс госпитализирован, сообщила пресс-служба команды «Формулы-1».
В официальном заявлении отмечается, что семья 78-летнего британца не будет раскрывать детали здоровья экс-руководителя команды по семейным причинам. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.
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- В 1987 году Уильямс получил Орден Британской империи за успехи в автоспорте, в 1999 году его наградили титулом сэра.
- «Уильямс» – одна из старейших команд пелетона, она была создана в 1969 году.
- Команда «Уильямс» девять раз выигрывала Кубок конструкторов. Семь раз пилоты британской команды становились чемпионами мира.
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