Японский пилот Юки Цунода станет боевым пилотом команды «Альфа Таури» в следующем сезоне «Формулы-1».
20-летний Цунода заменит в команде 26-летнего россиянина Даниила Квята. Партнером японца будет 24-летний француз Пьер Гасли.
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Цунода в 2020 году выступал в «Формуле-2». По итогам чемпионата японец занял третье место.
Квят дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году в составе «Торо Россо». В 2015 году и начале 2016-го он выступал за основную команду «Ред Булл», после чего был отправлен обратно в «Торо Россо», откуда был уволен, не дожидаясь окончания сезона-2017. Следующий год россиянин провел в «Феррари», выполняя роль пилота по развитию. В 2019 году руководство «Ред Булл» вернуло Квята в «Торо Россо».
- Всего на счету Квята 110 гонок в «Формуле-1» и три подиума.
- В следующем сезоне в «королевских гонках» выступит другой россиянин Никита Мазепин.
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