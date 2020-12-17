Сезон «Формулы-1» подошел к концу: основные пилоты проехали Гран-при в Абу-Даби, затем завершились молодежные тесты с участием нескольких опытных гонщиков. Непривычно короткий из-за пандемии коронавируса сезон не разочаровал: Льюис Хэмилтон взял седьмое чемпионство, но тем ярче были победы Макса Ферстаппена, Пьера Гасли, Валттери Боттаса и Серхио Переса. Российский пилот Даниил Квят покинул чемпионат, но русское представительство не закончится – «Хаас» подписал Никиту Мазепина.

Неужели у Квята не было шансов остаться в «Ф-1»? Почему никто не предложил место в команде Роберту Шварцману? Что будет с «Феррари», где наметился кризис в верхах? Вспоминаем самые яркие моменты сезона и разбираемся с Натальей Фабричновой – комментатором и экспертом «Матч ТВ».

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Перфоманс Расселла за «Мерседес»

Седьмое чемпионство Льюиса Хэмилтона восприняли как должное – интрига замаячила уже после. Когда британца перед Гран-при Сахира свалил коронавирус, его болид на одну гонку отдали Джорджу Расселлу из «Уильямса». Один из самых перспективных пилотов пелетона выдал историческую гонку, хоть и финишировал только на восьмом месте. 22-летний парень был готов выигрывать, но сперва механики лучшей команды мира напортачили на пит-стопе, а затем последовал роковой прокол шины.

Джордж Расселл Фото: Getty Images

Гонка привлекла внимание конспирологов – зачем руководству «Мерседеса» понадобился такой риск? У них был традиционный вариант с постоянным резервистом Стоффелем Вандорном, но за руль посадили Расселла. Если бы он выиграл, критики и соперники подумали бы, что титулы достаются Хэмилтону слишком легко.

Наталья Фабричнова:

«Я думаю, что руководство «Мерседеса» выбрало именно Джорджа Расселла по нескольким причинам. Во-первых, «Формула-1» это все-таки спорт: естественно, «Мерседесу» важен результат, а Вандорн уже несколько лет не сидел за рулем болида «Формулы-1». Да, он гоняется в «Формуле-Е», но это совсем другие машины. Ему потребовалось бы больше времени для адаптацию, изучение машины в условиях нехватки времени – ведь прямо на гоночной неделе стало известно, что у Льюиса ковид. Самым безопасным для болида и команды было посадить именно Расселла. Также это некоторое испытание для самого Джорджа – представьте, какие сумасшедшие нервы были у англичанина, если учесть, что весь гоночный мир в эти выходные следил за его выступлением на чемпионской машине. Поэтому это было мудрое решение руководства «Мерседеса». Мы знаем, что Тото Вольфф, руководитель этой команды, как правило, не ошибается в решениях. Так что он заодно и своего протеже протестировал, посмотрел, как он под прессингом справляется с тем же Боттасом (а он справился), и плюс показал миру, кто преемник в команде «Мерседес».

«Хаас» предпочел Мазепина, который будет единственным русским в «Ф-1»

В следующем сезоне будет невероятно интересно наблюдать за «Хаасом», который полностью изменил состав. Кевин Магнуссен и Ромен Грожан ушли из «Формулы-1», уступив место молодым дебютантам – русскому пилоту Никите Мазепину и немцу Мику Шумахеру, победителю «Формулы-2» и сыну легендарного Михаэля Шумахера.

Никита Мазепин Фото: Getty Images

В отсутствии Даннила Квята, чье место в «Альфа Таури» занял еще один молодой пилот из «Ф-2» японец Юки Цунода, Мазепин станет единственным русским в «Ф-1». На старте сезона казалось, что Роберт Шварцман имеет более выгодные позиции, но затем он немного сдал, а Мазепин подтянулся к лидерам. Возможно, на выбор «Хааса» повлияло финансовое положение отца Никиты: бизнесмен Дмитрий Мазепин – миллиардер и владелец «Уралхима». По данным медиа, «Хаас» получил от Мазепиных около 20 миллионов евро. Солидное вложение для не самой успешной команды.

Правда, Мазепин-младший умудрился влипнуть в скандал еще до окончания сезона-2020. В «Хаасе» осудили его видео с полуобнаженной девушкой: назвали поступок мерзким и пообещали провести внутреннее расследование. Отстранять Мазепина, кажется, не собираются, но на тестах в Абу-Даби его не было.

Наталья Фабричнова:

«Мне кажется, все идет хорошо в том плане, что Никита провел два сезона в «Формуле-2». Сейчас был тот момент, когда ему нужно сделать главный шаг в «Формуле-1». Что касается Роберта Шварцмана, то у него в этом году был дебютный год, год новичка, поэтому ничего страшного, если он проведет там и следующий сезон. Мне кажется, что у них разные совершенно пути: Роберт – протеже молодежной программы скудерии «Феррари», а у Никиты свой путь и свой менеджмент. Это очень неплохо для нас – то, что Никиту взяли в «Хаас». Для Роберта, я очень надеюсь, в будущем освободится место, например, в «Альфа Ромео» – команде, которая сотрудничает со скудерией «Ферррари» и ездит на их двигателях. Надеюсь, пройдет еще год, и мы увидим двоих россиян в «Формуле-1».

Роберт Шварцман Фото: Getty Images

Даниил Квят за годы выступлений, конечно, всем уже доказал, что он и быстрый, и талантливый пилот. Но замена, к сожалению, была ожидаемой. Во-первых, у «Ред Булл» есть программа молодых пилотов, и они все время обновляют кровь. Именно для этого создавалась в свое время команда «Торо Россо», фарм-клуб старшей команды «Ред Булл». Сейчас она переименована в «Альфа Таури», но суть от этого не поменялась. Они испытывают молодежь именно в этой команде.

У Даниила был шанс в «Ред Булле», но, к сожалению, его понизили в «Торо Россо». Поэтому с точки зрения возвращения в «Ред Булл» я сомневаюсь, что это было возможно. Этот год в «Альфа Таури» он провел чуть слабее партнера по команде, Пьера Гасли, у которого была победа. И по квалификациям он опередил Даниила со значительным преимуществом. Получился не самый сильный год Даниила, но самое печальное, что по сути переходить ему было совершенно некуда. В «Ред Булл» было понятно, что с такими выступлениями на фоне Гасли его не возьмут, а в другие команды, видимо, вариантов особо не было. Возможно, на следующий сезон Даниил зацепится и где-то будет третьим пилотом с перспективой вернуться в 2022 году».

Кризис в «Феррари» – ни одной победы и чехарда в руководстве

После русских гонщиков второе место по симпатии болельщиков традиционно занимает «Феррари». 2019-й обнадежил, напряженное соперничество между пилотами – Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером – создавало сложности. Чего только стоит их столкновение в Бразилии! Но даже оно пошло на пользу и помогло определиться с тем, кто станет лидером команды на последующие годы.

А вот сезон-2020 оглушающе разочаровал. Лишившись одного из главных преимуществ – мотора – «конюшня» по ходу сезона опускалась все ниже. Отдельные удачные гонки в исполнении Леклера были, скорее, исключением из правил. В итоге команда заняла шестое место в Кубке конструкторов – худший результат с 1980 года. К тому же назрел кризис руководства: глава «Феррари» Маттиа Бинотто пропустил несколько заключительных гонок, а позже исполнительный директор Луис Камильери подал в отставку после перенесенного коронавируса.

Наталья Фабричнова:

«Надежда всех тиффози, что в следующем году гонщики «Феррари» все же будут бороться за победы. Тем более, на последних этапах – мы не берем те трассы, которые не подходят, быстрый Бахрейн или Абу-Даби – прогресс наметился. Естественно, вся надежда – при том, что им нельзя особенно работать над мотором – что они смогут компенсировать нехватку лошадиных сил за счет самой машины. В принципе, можно быть оптимистами исходя из наличия прогресса. Конечно, это шестое место в Кубке конструкторов больше не повторится, такого 30 лет не было. Естественно, они надеются что больше такого не будет».

«Макларен» на моторах «Мерседеса» – одна из главных интриг 2021-го

За счет последней гонки в Абу-Даби «Макларен» вырвал у «Рейсинг Пойнт» третье место в Кубке конструкторов. Ландо Норрис и Карлос Сайнс стали пятым-шестым, а Лэнс Стролл и Серхио Перес – триумфаторы Гран-при Сахира – на двоих выгрызли всего один балл.

В 2021-м «Макларен» будет использовать непобедимые моторы «Мерседеса» – вероятно, команда желает оккупировать вторую строчку. На трассе будут бороться Даниэль Риккардо и Ландо Норрис.

Наталья Фабричнова:

«Да, они возвращаются к моторам «Мерседеса», это снова будет «Макларен-Мерседес». Но тут вот какой момент. Например, команда «Рено» теперь остается единоличным обладателем мотора «Рено», и все мощности будут брошены на работу на одну команду. Учитывая, что у них возвращается Фернандо Алонсо – очень сильный актив, как тесты пару дней назад показали – я думаю, здесь не только «Макларен» может к лидирующей группе приблизиться. Ведь и «Мерседес» прибавит, и «Ред Булл» – говорят, что они чуть ли не 60% машины переделают, чтобы бороться за победы. Плюс «Феррари» наверняка тоже должны прибавить. Ну и «Рейсинг Пойнт», который по сути и есть разработки «Мерседеса» прошлого года».

Контракты на следующий год

По сути, почти все места в боевых командах «Ф-1» на сезон-2021 укомплектованы. У Льюиса Хэмилтона до сих пор не продлен контракт с «Мерседесом» – но, скорее всего, это формальность: никто в здравом уме не поверит, что семикратного чемпиона выставят за борт. Льюис заявил, что надеется решить вопросы по новому соглашению до Рождества.

«Я планирую быть здесь в следующем году, я хочу быть здесь и считаю, что мы как команда должны вместе сделать больше – как в «Ф-1», так и – даже больше – за ее пределами. Надеюсь, получится начать переговоры на этой неделе и подписать контракт до Рождества», – высказался 35-летний британец, чьим напарником снова будет Валттери Боттас.

Льюис Хэмилтон Фото: Getty Images

«Альфа Таури» официально заменил Даниила Квята на 20-летнего японца Юки Цуноду, и вакантным осталось только одно место – в «Ред Булле» рядом с Максом Ферстаппеном. В 2020-м вторым пилотом был Александер Албон, но его место под вопросом. «Мне сказали отправляться домой и повидаться с семьей, а команда посмотрит», – прокомментировал свое будущее гонщик. Вероятный кандидат на вакансию в «Ред Булле» – Серхио Перес, с которым не очень тактично обошлись в «Рейсинг Пойнт». С Чеко досрочно разорвали контракт, а он возьми да выиграй Гран-при Сахира.

А еще в 2021-м «Формулу» ждет большое возвращение: «Рено» подписал Фернандо Алонсо, который дважды брал титул в составе команды. 39-летний гонщик уже напомнил о себе, выиграв тесты в Абу-Даби. Алонсо вытеснил из «Рено» Даниэля Риккардо, который перешел в «Макларен», и будет приносить очки новой-старой команде вместе с Эстебаном Оконом.

Надеемся, следующий сезон стартует вовремя, а не летом.

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