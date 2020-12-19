Пресс-служба «Формулы-1» в соцсетях опубликовала посвященное карьере Даниила Квята в «королевских гонках» прощальное видео.
«Спасибо за хорошие воспоминания, Даниил Квят. Будем скучать по тебе на стартовой решетке, но не прощаемся», – подписана публикация в твиттере.
Формула-1
«Квяту было некуда переходить». Итоги сезона с Натальей Фабричновой
- Квят выступал в «Ф-1» с 2014-го по 2017 год и с 2019-го по 2020-й за «Ред Булл» и вторую команду «Торо Россо/Альфа Таури».
- В прошедшем сезоне Даниил занял 14-е место в Кубке мира и потерял место в команде.
Формула-1
Основатель «Уильямса» госпитализирован
Формула-1
В «Альфа Таури» подтвердили: Цунода заменит Квята в следующем сезоне