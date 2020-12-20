Комментатор «Формулы-1» Джек Плой, работающий на нидерландском телеканале Ziggo, раскритиковал российского пилота Никиту Мазепина, который в 2021 году дебютирует в «королевских гонках» за «Хаас». Журналист выразил сомнения, что гонщик продемонстрирует хорошие результаты.

«Уверен, нас ждет тот еще праздник. За первые пять гонок он наберет столько штрафных очков, что его дисквалифицируют на три Гран-при. Этот парень просто псих», – цитирует Плоя GP Blog.