Бразилец Пьетро Фиттипальди может сменить гонщика Никиту Мазепина в составе команды «Хаас» после скандала с опубликованным видео.

Несколько недель назад в инстаграме Мазепина появилась запись из салона едущего автомобиля. Там смеющаяся девушка в откровенном наряде прижимает руку Мазепина к собственной груди. Вскоре пилот удалил ролик, но он успел разлететься по соцсетям. И теперь угрожает будущему пилота, утверждает издание Ole.

Формула-1 Комментатор «Ф-1»: «Мазепин просто псих. Его дисквалифицируют» ВЧЕРА В 12:27

Позже Никита подтвердил, что на видео его рука, и извинился перед болельщиками и «Хаасом». Команда осудила поведение пилота и заявила, что инцидент будет рассмотрен.

В социальных сетях тут же появилось множество сообщений с требованием выгнать российского пилота и даже были созданы петиции по эту тему.

Мазепин 1 декабря подписал многолетний контракт с «Хаасом», действующий с сезона-2021.

Фиттипальди – тест-пилот «Хааса» и внук двукратного чемпиона «Формулы-1» Эмерсона Фиттипальди.

Формула-1 Пресс-служба «Ф-1» попрощалась с Квятом видео с яркими моментами его карьеры ВЧЕРА В 23:45