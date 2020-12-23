Гонщик Никита Мазепин, заключивший контракт с «Хаас» на следующий сезон, продолжает вызывать негативные эмоции у болельщиков. Все из-за скандального видео в инстаграме, которое появилось в начале декабре, где он трогает за грудь модель. Запись быстро удалили, однако пользователи ее сохранили.

Петиция с призывом отказаться от услуг россиянина собрала более 40 000 подписей. Но никак не повлияла на руководство команды.

«Команда «Хаас» хотела бы заверить, что именно Никита Мазепин и Мик Шумахер будут в составе пилотов в 2021 году. Как и было сказано в предыдущих заявлениях команды, вопрос в отношении недавних действий Никиты будет решаться внутренне, и более заявлений по данному вопросу «Хаас» делать не будет», – говорится в заявлении пресс-службы.