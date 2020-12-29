Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят занял восьмое место в рейтинге гонщиков, принесших своей команде наибольшие убытки по итогам сезона-2020.

Как подсчитали журналисты Formule 1, аварии Квята обошлись «Альфа Таури» в 1,85 млн евро. Лидером по этому показателю ожидаемо стал пилот «Хаас» Ромен Грожан, чей болид сгорел во время Гран-при Бахрейна. На различные починки машины Грожана команда потратила 4,25 млн евро.

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Благодаря французскому пилоту «Хаас» также стал лидером по потраченным деньгам среди команд. На втором месте оказался «Ред Булл» – Алекс Албон и Макс Ферстаппен уменьшили бюджет конюшни на 3,3 млн евро.

Чемпион сезона Льюис Хэмилтон занял последнее место – его болид потребовал улучшений или ремонта на сумму 260 тысяч евро.

Даниил Квят набрал 32 очка и занял лишь 14-е место в Кубке мира.

В середине декабря «Альфа Таури» объявила, что с 2021 года Квята в команде заменит японец Юки Цунода.

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