Бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят оказался на девятой строчке в списке лучших гонщиков «Ред Булл» за всю историю команды.

Рейтинг составило издание The Race. Первое место занял немец Себастьян Феттель, которые с «Ред Булл» стал четырехкратным чемпионом мира, голландец Макс Ферстаппен – второй, австралиец Даниэль Риккардо – третий.

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Квят опередил в рейтинге экс-партнера по команде Алекса Албона, который расположился на 10-й строчке.

За карьеру Квят провел за команды системы «Ред Булл» 110 гонок, в том числе 21 Гран-при за «Ред Булл» и 89 – за «Альфа Таури» и «Торо Россо».

В конце 2020 года Квят покинул «Альфа Таури. Его место займет 20-летний японец Юки Цунода.

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