Французский пилот «Формулы-1» Ромен Грожан показал ожоги на руках после жуткой аварии на Гран-при Бахрейна.
Болид экс-пилота «Хааса» улетел в отбойник после столкновения с россиянином Даниилом Квятом. Француза увезла машина скорой помощи, но серьезных травм он в итоге не получил.
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«Мои руки снова в строю, и Петрус не очень этим доволен! Пока это выглядит некрасиво, поэтому, пожалуйста, не свайпайте вправо, если вам неприятно», – написал Грожан в инстаграме.
- Из-за полученных повреждений Грожан пропустил две последние гонки в сезоне. Вместо него «Хаас» представлял Пьетро Фиттипальди.
- По завершении 2020 года контракт Ромена с «Хаасом» истек.
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