Болид экс-пилота «Хааса» улетел в отбойник после столкновения с россиянином Даниилом Квятом. Француза увезла машина скорой помощи, но серьезных травм он в итоге не получил.

«Мои руки снова в строю, и Петрус не очень этим доволен! Пока это выглядит некрасиво, поэтому, пожалуйста, не свайпайте вправо, если вам неприятно», – написал Грожан в инстаграме.