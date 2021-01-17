Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон в сезоне-2020 выиграл седьмой титул и увеличил состояние до 230 миллионов фунтов стерлингов (258 миллионов евро). 36-летний гонщик водит не только чемпионский болид «Мерседеса» – его элитный автопарк стоит 14,6 миллиона евро.

Dailystar заглянул в гараж Льюиса и оценил роскошь его автомобилей. Самая редкая модель – Pagani Zonda 760 LH, созданная специально для Хэмилтона. Гонщик назвал машину худшей по управляемости и попросил заменить секвентальную коробку передач на механическую.

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Самый дорогой автомобиль – раритетный Shelby 427 Cobra 1966 года выпуска за 1,8 миллиона евро. Всего в мире 56 таких моделей. Еще одно винтажное авто Льюиса от Ford – Mustang Shelby GT500 1967 года.

Разумеется, Хэмилтон пользуется услугами Mercedes: у него у первого и пока единственного появился Mercedes-AMG Project One. Недавно семикратный приобрел Mercedes SLS Black за 258 тысяч евро, который может разгоняться до 100 километров в час за три секунды. Также у Льюиса есть Mercedes Maybach 6 и Maybach S600 – их общая стоимость составляет 900 тысяч евро.

Льюис не избегает покупок у конкурентов: он купил Ferrari LaFerrari и McLaren P1 с электрическими двигателями. Максимальная скорость – до 349 км/ч.

Наконец, у британца есть мотоцикл Honda CRF45ORX за 7,3 тысячи евро, на котором он гонял по побережью Калифорнии. А не багги Maverick X3 Льюис катал свою бывшую девушку – певицу Николь Шерзингер.

Хэмилтон до сих пор не подписал контракт с «Мерседесом» на следующий сезон.

Пилот требует 4-летнего соглашения и годичную зарплату в 50 миллионов евро, головная компания «Мерседеса» рассчитывает на меньшую зарплату и меньший срок.

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