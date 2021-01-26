«Пилотировать болид «Феррари» – всегда большая привилегия. Должен признать, я поскучал по этому ощущению. Сегодня вместе с командой мы работали над программой, которая улучшит мою способность давать обратную связь инженерам. Надеюсь, я хорошо сделал то, о чем меня просили.

Что касается лично меня, то это был лучший способ вернуться за руль в новом году. Я быстро почувствовал себя комфортно в болиде с командой, так как с моего последнего раза прошло меньше месяца. Все круги, которые я прошел, были хорошими. Теперь нужно сосредоточиться на «Формуле-2» с «Премой», но надеюсь, что я получу возможность сесть за руль «Феррари» как можно скорее», – цитирует Шварцмана официальный сайт «Скудерии».