Немецкие режиссеры Михаэль Вех и Ханнс-Бруно Каммертонс выпустят документальный фильм о семикратном чемпионе «Формулы-1» Михаэле Шумахере, который в 2013 году получил серьезную травму во время катания на лыжах и с тех пор не появляется на публике.

Семья Шумахера живет в уединении, и лишь небольшой группе людей разрешили посещение. Фильм под названием «Шумахер» будет содержать частные записи, предоставленные родными 52-летнего экс-пилота, а также интервью с женой Михаэля Коринной, сыном Миком, дочерью Джиной-Мари и другими близкими.

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«В фильме показана впечатляющая карьера Михаэля и многие аспекты сложной личности. Безжалостный и смелый гонщик «Формулы-1», амбициозный спортсмен, человек с уникальным техническим чутьем, надежный командный игрок, любящий семьянин», – рассказала менеджер Шумахера Сабина Кем. Ее цитирует Daily Star со ссылкой на PlanetF1.

Дата выхода фильма пока не озвучивается из-за пандемии коронавируса.

В 2013 году Шумахер ударился головой, катаясь на горных лыжах. На время он был введен в искусственную кому.

Сын Шумахера Мик в 2021 году дебютирует в «Формуле-1» за «Хаас».

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