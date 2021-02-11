Пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо попал в ДТП: во время поездки на велосипеде его сбила машина, сообщает пресс-служба команды «Альпин», за которую Алонсо будет выступать в предстоящем сезоне. Испанец находится в сознании и чувствует себя удовлетворительно. Медицинское обследование гонщика состоится 12 февраля.
«Первое рентгенологическое обследование показало, что Алонсо сломал челюсть и выбил зубы. Он рискует пропустить старт сезона», – сообщает Gazzetta dello Sport.
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В предстоящем сезоне 39-летний Алонсо планировал спустя три года вернуться в «Формулу-1». Он заявлен за «Альпин», который заменит выступавший ранее «Рено».
- Алонсо является двукратным чемпионом «Формулы-1» (2005, 2006), оба титула он выиграл в составе «Рено». Фернандо выступал в чемпионате с 2001 по 2018 годы, представляя, помимо «Рено», команды «Минарди», «Макларен» и «Феррари.
- Предсезонные тесты «Формулы-1» стартуют 12 марта в Бахрейне, первая гонка сезона пройдет на трассе Сахир, 28 марта.
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