Пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо попал в ДТП: во время поездки на велосипеде его сбила машина, сообщает пресс-служба команды «Альпин», за которую Алонсо будет выступать в предстоящем сезоне. Испанец находится в сознании и чувствует себя удовлетворительно. Медицинское обследование гонщика состоится 12 февраля.