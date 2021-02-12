Команда «Формулы-1» «Альпин» выпустила официальное заявление о состоянии двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо после аварии, в которую он попал во время велотренировки.

«Фернандо Алонсо находится в госпитале в Швейцарии. Медики обнаружили трещину в верхней челюсти и успешно провели корректирующую операцию. Доктора довольны его состоянием и процессом восстановления. Фернандо будет находиться под наблюдением в течение следующих 48 часов, пока ему необходим полный покой.

Если говорить о дальнейшем развитии событий, то через несколько дней он начнет постепенное возвращение к тренировкам. Ожидаем, что он полностью вернется в строй и продолжит подготовку к сезону. Команда «Альпин» и сам Фернандо благодарят всех за поддержку. Мы будем сообщать о его состоянии, когда сочтем нужным», – говорится в заявлении.