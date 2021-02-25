Легендарный дуэт Daft Punk, использующий для появления на публике образы футуристических роботов, объявил о распаде после 28 лет существования. За эти годы музыканты, специализирующиеся на электронной музыке, выпустили четыре студийных альбома и семь раз были награждены премией «Грэмми». А еще посетили гонку «Формулы-1», и это одно из редких их появлений на публике вне концертно-гастрольной деятельности.

В 2013 году Daft Punk (имена музыкантов – Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо) присутствовал на Гран-при Монако как партнер французской команды «Лотус», за которую тогда выступали чемпион мира Кими Райкконен и Ромен Грожан, в 2020 году запомнившийся жуткой аварией и спасением из огня. За два месяца до гонки в Монако «Лотус» и звукозаписывающий лейбл Daft Punk Columbia объявили о сотрудничестве.

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На болидах команды появился логотип группы, а музыканты облачились в гоночные комбинезоны «Лотуса» и сопроводили пилотов на стартовую решетку. Разумеется, на них были фирменные шлемы, скрывающие лица. А медиаслужба «Лотуса» использовала в соцсетях хэштег #getlucky – так назывался недавний сингл группы, взорвавший чарты.

Есть и официальное промо-видео, посвященное необычному партнерству – музыканты (или использовавшие их образ актеры) даже посидели в болиде «Ф-1».

Гран-при Монако в 2013-м выиграл Нико Росберг на «Мерседесе». Райкконен был десятым, Грожан сошел из-за аварии.

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