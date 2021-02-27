Дебютант «Формулы-1» Мик Шумахер отреагировал на резонанс, который вызвал его ответ на вопрос об антирасистской деятельности Льюиса Хэмилтона.
Гонщик «Хаас» отказался комментировать активность действующего чемпиона, за что подвергся критике в социальных сетях и обвинению в расизме. Некоторые даже призвали его немедленно уволить из команды.
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«Его следует уволить из «Хаас», – писали некоторые в соцсетях в адрес Мика.
«Меня не так поняли после интервью с вопросом о политической активности. Поэтому поясню: я против несправедливости и неравенства в любой форме и поддерживаю борьбу с расизмом», – ответил Шумахер в твиттере.
- Мик – чемпион «Формулы-3» (2018 год) и «Формулы-2» (2020).
- Сын легендарного Михаэля Шумахера в 2021-м году дебютирует в «Королевских гонках».
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