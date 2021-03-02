Российский новичок «Формулы-1» Никита Мазепин, который в сезоне-2021 будет выступать за «Хаас», впервые дал развернутые комментарии о скандале с девушкой. В декабре 2020 года пилот выложил в инстаграм неоднозначное видео, на котором трогает подругу за грудь.

«Мои действия были некорректны, я полностью ответственен за это. Должен сказать, что извлек урок из этой ситуации и понимаю акцию «Мы говорим нет Мазепину», понимаю чувства этих людей. Это справедливо, ведь я поступил некорректно и неправильно. Не горжусь этим инцидентом, осознаю это и признаю вину.

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В этом сезоне «Формулы-1» буду самим собой – надеюсь, мое выступление на трассе изменит отношение ко мне. Считаю себя хорошим пилотом и хочу доказать это остальным», – цитирует 22-летнего Мазепина ESPN.

Напарником Никиты в «Хаасе» будет еще один новичок «Формулы-1» – Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля Шумахера.

Первая гонка сезона пройдет 28 марта в Бахрейне.

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