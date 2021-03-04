Американская гоночная команда «Хаас» представила болид на сезон-2021 «Формулы-1» – он разукрашен в цвета российского флага. За команду в этом году выступят российский пилот Никита Мазепин и сын легендарного Михаэля Шумахера – Мик.

Боссы команды пошли на отчаяный шаг и могли быть наказаны – российский флаг не может быть использован в соревнованиях из-за допингового запрета. Но «Хаас» и FIA объявили, что выкрашенные в триколор ливреи не подпадают под запрет, а значит никаких проблем не возникнет.

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Тем не менее такое сочетание цветов вызвало серьезное негодование у фанатов команды, особенно из США. Многие из них выразили соболезнования Мику Шумахеру в связи с тем, что ему придется управлять «этим болидом». Также не обошлось без троллинга. После презентации на официальной англоязычной странице «Хаас» в Википедии название конюшни изменили на «Nikita Mazepin F1 Team».

В соцсетях потешаются над задумкой «Хаас». Особенно цвета зашли российским пользователям, которые не перестают травить шутки: «Когда нажимаешь педаль газа на этой машине, играет российский гимн», «Еще никогда вмешательство России в дела США не было таким явным».

Некоторые эксперты предположили, что такой выбор цветовой гаммы связан со скорым выкупом команды у американцев российскими инвесторами. Недаром в этом году одним из главных титульных спонсоров наряду с Pirelli станет отечественная компания Ural Kali.

Сезон «Формулы-1» стартует 26 марта в Бахрейне.

Пилот «Хаас» Никита Мазепин – сын российского бизнесмена Дмитрия Мазепина.

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