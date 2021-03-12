Новый сезон «Формулы-1» все ближе, хоть и отложился на неделю из-за отмены австралийского Гран-при. 12-14 марта в Бахрейне проходят официальные предсезонные тесты, а 26-го начнется первый гоночный уикенд.

Россию на полноценной основе представит Никита Мазепин в составе команды «Хаас», и это на удивление самый обсуждаемый инфоповод в мировом сообществе «Ф-1». Во-первых, за несколько месяцев межсезонья не успел замяться скандал с девушкой, которую 22-летний пилот трогал за грудь – даже программные интервью в стиле «я осознал, что допустил ошибку» не сменили гнев хейтеров на милость. Во-вторых, «Хаас» презентовал ливрею в цветах российского флага – и сразу неясно, троллинг это или вынужденный ход от боссов команды в угоду новому спонсору.

Формула-1 «Хаас» представил болид в цветах флага РФ. В США траур 04/03/2021 В 11:53

Дело в том, что выступать под российским флагом Мазепин не может из-за санкций ВАДА: чемпионат «Ф-1» попадает под статус крупного международного соревнования. Также нельзя использовать цвета триколора в правильном порядке на форме и экипировке. Кажется, что болид входит во второе понятие, но в «Хаасе» уверили, что расцветка прошла одобрение в FIA. ВАДА, правда, выразила обеспокоенность и начала проверку, но звучит это очень двояко. Да, Россия получила наказание, но разве не смешно само по себе то, что Всемирное антидопинговое агентство занимается не фактической борьбой с допингом, а цветом ливреи команды «Ф-1», где допинга нет как такового?

Российский флаг угадывается и на повседневной форме «Хааса» – но дизайнеры подстраховались тонкой белой полосой между синим и красным. Еще один забавный факт – впервые новый комплект увидели на напарнике Мазепина, Мике Шумахере. Шумахер-младший в болиде и одежде под цвет русского триколора – этот факт действительно веселит. Как и то, что эту гамму использует американская команда. Флаг США на болиде тоже есть – крошечный в черно-белом варианте. Искать его нужно долго-долго.

С приходом Мазепина спонсором «Хааса» стал «Уралкалий» – компания отца Никиты, миллиардера Дмитрия Мазепина. По неофициальным данным, команда получила от Мазепина-старшего около 20 миллионов евро, и это очень солидное вложение. В официальном названии «Уралкалий» стоит первым – команда называется Uralkali Haas F1 Team.

Скорее всего, такие уступки от американцев российским партнерам означают реальные трудности в команде. В 2022-м «Формулу» ждет перезагрузка (обновление силовых установок и заморозка новых параметров), а значит, «Хаасу» были нужны деньги, чтобы протерпеть 2021-й. Босс Гюнтер Штайнер заранее сообщил, что в стартующем сезоне машина дорабатываться не будет – все брошено на 2022-й. Планы изменятся, только если «Хаас» провалится на тестах.

Потолок команды Мазепина в новом сезоне – восьмое место. «Хаас» – аутсайдер, который вместе с «Уильямсом» и «Альфа Ромео» определит худшую десятую команду в Кубке конструкторов. «Хаас» и «Альфа Ромео» идут в одной связке из-за партнерства с «Феррари»: двигатель на сезон все так же предоставляет «Скудерия». И если легендарная итальянская команда справилась с задачей лучше, чем в прошлом году, то совместные шансы «Альфы» и «Хааса» против «Уильямса» возрастают. Впрочем, Мазепин и Шумахер – дебютанты «Ф-1», а у соперников есть более опытные пилоты и даже один чемпион мира в лице Кими Райкконена. У «Уильямса» – проспект «Мерседеса» Джордж Расселл, который чуть не выиграл Гран-при Сахира, подменяя заболевшего коронавирусом Льюиса Хэмилтона.

Никита Мазепин Фото: Imago

Больше русских в «Формуле» не будет?

Покинув «Альфа Таури», самый опытный российский гонщик «Ф-1» Даниил Квят все же нашел команду, но пока не в качестве боевого пилота. 26-летний Квят стал резервистом «Альпин», которая в прошлом году носила название «Рено». Даниила объявили на презентации болида, и это было довольно внезапно.

«Очень рад присоединиться к семье «Альпин». В прошлом году команда достигла отличных результатов, она развита с технологической точки зрения. «Альпин» показывал большой прогресс, и я намерен внести свой вклад в этот позитивный тренд. Постараюсь привнести свой опыт на трассе и за ее пределами, чтобы развивать A521 и последующие болиды. Как резервному гонщику мне нужно оставаться в форме, и я с нетерпением жду интеграции в команду в различных областях», – заявил Квят.

Основные пилоты «Альпин» – легендарный испанец Фернандо Алонсо, который брал с этой командой титулы в 2005-м и 2006-м, и 24-летний француз Эстебан Окон, пока имеющий в активе только один подиум. Квят сядет в болид в случае болезни или травмы одного из них, и в очередной ковидный сезон замены могут оказаться привычным делом.

В «Формуле-2», второй лиге автогонок, Россию представляет 21-летний Роберт Шварцман, у которого уже есть четыре победы в серии. В общем зачете он стал четвертым, финишировав, кстати, выше Мазепина. Шварцман продолжит выступать за итальянскую «Прему», напарником вместо Шумахера станет австралиец Оскар Пиастри.

Роберт Шварцман Фото: Imago

Шварцман входит в молодежную программу «Феррари», в феврале ездил тесты во Фьорано наравне с пилотами основы и партнерами по Академии. Хороший сезон в «Ф-2» наверняка откроет ему курс на повышение, и в 2022-м «Ф-1» увидит пятого пилота из России. Скорее всего, Роберт поедет за «Альфа Ромео», но загадывать пока преждевременно.

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