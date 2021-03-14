12 марта Никита Мазепин впервые сел за руль «Хааса» на глазах у болельщиков. Повод – предсезонные тесты. В 2021 году они вышли самыми короткими в современной истории: обычно командами давали 2-3 цикла, сейчас – только три дня в Бахрейне, где через две недели пройдет первый этап «Формулы-1». Особенно это отражается на дебютантах: Мазепин и его партнер Мик Шумахер проведут первый сезон в серии, изучив болид только в теории и на симуляторе.

Но уже можно разделить их по стилю: Мик холоднокровен и уверен, Никита агрессивен и по-хорошему безумен. Чего только стоит эпизод из субботней сессии: Мазепин едва не столкнулся с Джовинацци во время обгона.

Формула-1 «Хаас» Мазепина и Шумахера – аутсайдер. Флаг РФ – уступка США 12/03/2021 В 10:58

«Хорошо известно, что, преследуя другие машины, болид теряет много прижимной силы. С учетом сокращения тестов и того, что впереди меня было много машин, мне хотелось узнать, сколько прижимной силы я потеряю, потому ехал вплотную за Джовинацци.

Я сделал это, чтобы получить опыт. Честно говоря, когда случился порыв ветра, я чуть не разбился. Это был тревожный момент», – похже объяснился Никита.

В воскресенье Мазепин чуть не влетел в Льюиса Хэмилтона. Машину вечного чемпиона мира развернуло, а Никита проехал совсем рядом с ней. Казалось, ничего необычного, подобных ситуаций десятки за день. Если бы не то, что он произнес после в командную рацию.

«Ха-ха-ха. Посмотрите на это, я почти врезался в него», – сказал гонщик и открыл портал ненависти.

В твиттер тут же вернулся хэштег «WeSayNoToMazepin», завирусившийся еще после скандала гонщика с грудью подруги. Про него пишут оскорбительные посты c несколькими странными посылами. Фанаты считают, что Никита не имел право смеяться над этой ситуации, которая чуть не привела к аварии. А активисты BLM убеждены: Мазепин выразил такие эмоции, потому что знал цвет кожи Хэмилтона. И именно это вызывало у него приступ хохота. Самая адекватная часть фанатов просто не поняла такой эмоции, и пока не призывает выкинуть пилота из «Хааса».

Команды «Формулы-1» безмерно озабочены репутацией, поэтому реагируют на малейший скандал. Очевидно, что здесь тоже потребуется объяснение. Мазепин оправдается. Ведь нет ничего такого в том, чтобы выразить эмоции так, как человек считает нужным. А всем тем, кто видит в этой истории что-то оскорбительное, можно предложить самим сесть за руль болида и проехать на скорости 250 километров в час мимо других машин. И потом проанализировать свою реакцию – что это будет: слезы, истерика, удивление, обморок или хохот.

Гнать на такой скорости при зашкаливающем адреналине, рискуя здоровьем и даже жизнью – стресс. И все реагируют на него по-разному. У Никиты вырвался смешок. Но это не значит, что во время этого он думал о цвете кожи Льюиса. И точно не повод для критики и оскорблений.

Формула-1 «Хаас» представил болид в цветах флага РФ. В США траур 04/03/2021 В 11:53