Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал, за что уважает президента России Владимира Путина.
«Путин – прекрасный человек и великий лидер. Он еще один из тех парней, которые делают именно то, что обещают. Такие люди не передумывают на полпути – они делают так, чтобы все сработало», – цитирует Экклстоуна Middle East Eye.
- Также Экклстоун заявил, что одна из главных проблем Европы – переизбыток демократии.
- Ранее Берни уже высказывал респект Путину. А заодно оценил Дональда Трампа и даже Адольфа Гитлера.
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