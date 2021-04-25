В 2020-м Гран-при Монако не состоялся из-за коронавируса, но год спустя княжество готовится принять одну из самых атмосферных гонок в «Формуле-1». Этап запланирован на 23 мая, но уже в апреле по узким улицам Монте-Карло гоняют скоростные машины с необычным дизайном.

Исторический Гран-при Монако проходит 23-25 апреля в 12-й раз. В 2020-м гонку планировали посвятить 70-летию «Формулы-1», но отменили из-за пандемии, как и основной этап. Год спустя на ивент заявились 170 гонщиков-любителей, и три дня подряд в Монте-Карло ревут моторы болидов из прошлого века.

Например, послушать звук призывал российский теннисист Даниил Медведев, который проживает в Монако. Он снял ретро-болид на трассе с высоты.

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Трасса на 80 процентов повторяет конфигурацию круга 1929 года – именно тогда состоялся первый в истории Гран-при Монако. В субботу, 24 апреля, гонщики проехали квалификацию, в воскресенье проходят гонки в семи категориях. В шести представлены автомобили с ранних и даже довоенных Гран-при, на которых выступали гонщики прошлого: это болиды «Макларен», «Лотус», «Тиррелл» и не только.

Демонстрационный заезд провел бывший гонщик «Феррари», 56-летний Жан Алези. Он пилотировал Ferrari 312T – болид легендарного Ники Лауды, трижды выигравшего чемпионат мира. Этой машиной Лауда управлял в 1975 году и впервые стал чемпионом – еще до аварии, которая навсегда оставила на его лице ожоги. За рулем Ferrari 312T Лауда выиграл пять гонок, включая Гран-при Монако.

Гран-при Монако-2022 пройдет 20-23 мая. Ранее состоятся этапы в Португалии и Испании.

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