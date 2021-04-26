Опубликовано 26/04/2021 в 18:18 GMT | Обновлено 26/04/2021 в 18:20 GMT

«Формула-1» официально утвердила новый формат спринт-квалификаций на трех этапах Гран-при в 2021 году.

Официально место проведения квалификационных сессий спринта еще не объявлено, но сообщается , что два заезда пройдут в Европе, а один – за ее пределами. С высокой долей вероятности европейские спринты пройдут в Сильверстоуне и Монце. Третьим местом проведения экспериментального формата может стать Гран-при Бразилии.

Уик-энды со спринт-квалификациями состоятся в следующем формате: пятница – 60-минутная свободная практика, после которой пройдет обычная квалификация. На ней определится стартовая решетка субботней спринтерской гонки. Суббота – вторая свободная практика, после которой во второй половине дня состоится 100-километровый спринт. По результатам этого спринта определится стартовая решетка воскресной гонки. Воскресенье – Гран-при.

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Победитель спринта получит три очка, за второе место дадут два очка, за третье место – одно очко.

Эксперимент с утверждением спринт-квалификаций – одно из самых масштабных изменений в истории «Формулы-1».

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