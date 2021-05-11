Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил тренировку команды после разгромного поражения (0:3) от «Милана» в 35-м туре чемпионата Италии.
Вместо посещения тренировки 36-летний португалец отправился на базу «Феррари» в Маранелло вместе с президентом клуба Андреа Аньелли и генеральным директором Exor Джоном Элканном. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
В Маранелло Роналду встретился с пилотами «Феррари» Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом, подарив им футболки «Ювентуса» с подписью.
Формула-1
В Монако гоняют на ретро-болидах. Оценил даже Даниил Медведев
25/04/2021 В 11:27
  • Exor – холдинговая компания, которой управляет семья Аньелли. Она сотрудничает и с «Ювентусом», и с «Феррари».
  • После поражения от «Милана» «Юве» идет на пятом месте Серии А.
  • «Феррари» после четырех гонок идет пятой в Кубке Конструкторов. На последнем Гран-при Испании оба пилота набрали очки.
«Ювентус» исключат из Серии А, если клуб не покинет Суперлигу
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Гран-при Турции
Леклер уступил подиум и выматерился 7 раз за 40 секунд
16/11/2020 В 05:24
Гран-при Эмилии-Романьи
Хэмилтон выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Квят – четвертый
01/11/2020 В 14:07