Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил негодование по поводу нынешней ситуации в «Формуле-1». Гонщику не нравится, что в соревнованиях участвуют дети богатых и влиятельных людей.

«Сложно судить, хорошее сейчас поколение гонщиков или плохое. Я сражался с Нико [Росбергом] и Кубицей, до этого был Алонсо, эра Шумахера. Всегда есть чья-то эпоха. Лично я считаю, что сейчас «Формула-1» стала клубом сыновей миллиардеров. Если бы я начал гоняться сегодня, будучи представителем рабочего класса, это было бы невозможно, потому что у других детей гораздо больше денег. Нужно работать над тем, чтобы сделать гонки более доступными – для богатых и для людей более скромного происхождения», – приводит слова Хэмилтона AS

В «Формуле-1» принимают участие сразу три сына миллиардеров – это Никита Мазепин («Хаас»), Лэнс Стролл («Астон Мартин») и Николас Латифи («Уильямс»).

Гран-при Монако проходит с 20 по 23 мая.

Гран-при Монако Мазепин впервые в сезоне опередил Шумахера ДЕНЬ НАЗАД

ХЭМИЛТОН ПРАВ? Конечно Нет!

Гран-при Испании Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Мазепин – 19-й 09/05/2021 В 15:26