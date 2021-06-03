Отец пилота команды «Хаас» Никиты Мазепина бизнесмен Дмитрий Мазепин рассказал о проблемах сына с военной кафедрой.
«У Никиты 23 гонки, а ему говорят, что надо в армию. Ему сказали, что если он не появлялся на сборах регулярно, то кафедры не будет. И он меня спрашивает: «Что делать, папа? У меня каждые две недели гонка». И кому этот вопрос задавать, и речь не про Никиту Мазепина, а про всех, вопрос учебы и спорта актуален», – приводит слова Дмитрия Мазепина ТАСС.
- 22-летний Никита Мазепин проводит первый в карьере сезон в «Формуле-1».
- 31 мая пилот защитил выпускную квалификационную работу в МГУ имени М. В. Ломоносова.
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